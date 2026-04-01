Сырский сделал громкое заявление о российской армии - РИА Новости, 01.04.2026
17:29 01.04.2026 (обновлено: 23:19 01.04.2026)
Сырский сделал громкое заявление о российской армии
Сырский сделал громкое заявление о российской армии - РИА Новости, 01.04.2026
Сырский сделал громкое заявление о российской армии
Вооруженные силы России являются одними из самых мощных в мире, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ICTV. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T17:29:00+03:00
2026-04-01T23:19:00+03:00
в мире
россия
луганская народная республика
харьковская область
александр сырский
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20260401/ukraina-2084283793.html
https://ria.ru/20260401/spetsoperatsiya-2084150191.html
россия
луганская народная республика
харьковская область
в мире, россия, луганская народная республика, харьковская область, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский сделал громкое заявление о российской армии

Сырский назвал ВС РФ одними из сильнейших в мире

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России являются одними из самых мощных в мире, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ICTV.
"Мы не можем недооценивать нашего противника. Это была бы ошибка. Враг сильный. Это действительно одна из сильнейших армий мира", — сказал он.
Главком отметил оснащенность российской армии современным оружием, в частности дронами и ракетным вооружением.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
В МИД России прокомментировали слова Зеленского о пасхальном перемирии
1 апреля, 15:05
В феврале Сырский в интервью французскому Le Monde признал превосходство российской авиации, в том числе за счет управляемых бомб.
В среду Минобороны России сообщило о взятии под контроль всей территории ЛНР. Кроме того, бойцы нанесли поражение противнику в районе Грушевки, Гусинки, Маяка, Моначиновки, Нечволодовки, Паламаревки и Просянки в Харьковской области, а также около Красного Лимана и Яцковки в ДНР.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
ВС России за месяц освободили 23 населенных пункта в зоне СВО
1 апреля, 00:32
 
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
