Войска "Центра" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки до 370 военнослужащих ВСУ, танк Abrams производства США, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, 11 боевых бронированных машин, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения "Азов", трех бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гришино, Ленина, Новоалександровка, Новогригоровка, Петровка, Сергеевка, Старорайское, Торецкое Донецкой народной республики, Гавриловка и Райполе Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 370 военнослужащих, танк Abrams производства США, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, 11 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - сообщило Минобороны РФ.
