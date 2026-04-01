Свищев назвал Большунова великим спортсменом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов - великий спортсмен, заявил РИА Новости председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев.
"Я сегодня общался с Еленой Вяльбе, она сказала, что финал Кубка России проходит очень интересно, и она довольна, как и спортсмены. Действительно, есть интрига, есть конкуренция. Большунов - великий спортсмен, а Коростелев уже зарекомендовал себя как серьезный конкурент как для него, так и для мировых лидеров. И это хорошо для спорта - интрига, конкуренция. Это важно для развития", - сказал Свищев.
Ранее Коростелев завоевал первую в карьере медаль Кубка мира, став третьим в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на девятом этапе в финском Лахти. Также россиянин выступил на Олимпиаде в Италии, где его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне.
