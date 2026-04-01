Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Лыжные гонки
 
16:34 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/svischev-2084309476.html
Свищев планирует лично встретиться с главой FIS
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769048626_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_1e7688815d449ae23dcbf44b283910da.jpg
https://ria.ru/20260401/vyalbe-2084308772.html
https://ria.ru/20260325/norvegija-2082812504.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769048626_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_b960f49df72f900b48f3a96c2391dea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что планирует лично встретиться с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йоханом Элиашем.
Ранее Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Также он единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания Свищев станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
«
"Было очень приятно и даже неожиданно: уже через день после выборов он (Элиаш - прим.) поздравил меня и нашу федерацию, выразил надежду, что наши отношения будут развиваться. Я планирую поехать, встретиться с ним и понять, как международная федерация видит дальнейшее взаимодействие и будут ли эти слова подкреплены реальными шагами", - сказал Свищев.
"Важно, чтобы российские спортсмены были допущены к участию во всех соревнованиях без ограничений. Возможно, это произойдет не так быстро, как нам хотелось бы, но они обязаны это сделать", - отметил Свищев.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.
Лыжные гонкиСпортДмитрий СвищевЕлена Вяльбе
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    643
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала