Свищев планирует лично встретиться с главой FIS
2026-04-01T16:34:00+03:00
Свищев заявил, что планирует лично встретиться с президентом FIS Элиашем
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что планирует лично встретиться с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йоханом Элиашем.
Ранее Свищев
был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России
, сменив в этой должности президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе
. Также он единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания Свищев станет председателем федерации, а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
«
"Было очень приятно и даже неожиданно: уже через день после выборов он (Элиаш - прим.) поздравил меня и нашу федерацию, выразил надежду, что наши отношения будут развиваться. Я планирую поехать, встретиться с ним и понять, как международная федерация видит дальнейшее взаимодействие и будут ли эти слова подкреплены реальными шагами", - сказал Свищев.
"Важно, чтобы российские спортсмены были допущены к участию во всех соревнованиях без ограничений. Возможно, это произойдет не так быстро, как нам хотелось бы, но они обязаны это сделать", - отметил Свищев.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS)
признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.