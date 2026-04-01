Сушинский рассказал о желании возглавить IIHF
14:06 01.04.2026
Сушинский рассказал о желании возглавить IIHF
Сушинский рассказал о желании возглавить IIHF
Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский заявил РИА Новости, что смог бы возглавить Международную федерацию хоккея (IIHF) после ухода Люка Тардифа РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Сушинский рассказал о желании возглавить IIHF

Сушинский заявил, что хотел бы возглавить IIHF после ухода Тардифа

‎НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский заявил РИА Новости, что смог бы возглавить Международную федерацию хоккея (IIHF) после ухода Люка Тардифа с поста президента организации.
‎‎Ранее президент IIHF Тардиф сообщил, что покинет свой пост по истечении срока действия полномочий в октябре 2026 года.
‎"Я бы с удовольствием возглавил. Опыт работы в клубе есть, будем работать в IIHF. Какая разница", - сказал Сушинский.
Сушинскому 51 год. Он является чемпионом мира (2008) и двукратным серебряным призером мировых первенств (2002, 2010). С 2018 по 2020 год Сушинский был президентом омского "Авангарда".
