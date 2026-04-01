Суд обратил в доход государства имущество экс-госсекретаря Дагестана

"Советским районным судом г. Махачкалы рассмотрено гражданское дело по иску заместителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации к Магомедову М.-С.Б. и иным лицам об обращении в доход государства имущества, полученного вследствие нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции. За период с 2000 по 2023 гг., в силу занимаемых Магомедовым М.-С.Б. высоких должностей и использования своего служебного положения, ответчиками приобретено более 50 объектов недвижимости стоимостью свыше 1,2 млрд руб… Решением Советского районного суда г. Махачкалы от 1 апреля 2026 года иск заместителя генерального прокурора РФ удовлетворен в полном объеме", — говорится в сообщении.