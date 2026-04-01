Суд рассмотрит жалобу Сафонова на взыскание с него 50 тысяч рублей - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Футбол
08:50 01.04.2026
Суд рассмотрит жалобу Сафонова на взыскание с него 50 тысяч рублей
Футбол, Спорт, Москва, Матвей Сафонов
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 28 апреля заседание по рассмотрению жалобы вратаря сборной России по футболу и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова на судебный акт нижестоящего суда, которым с него взыскали 50 тысяч рублей судебных расходов в пользу его бывшей жены Анастасии, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Анастасия Сафонова в марте 2025 года направила в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве футболиста из-за его долга по алиментам в размере более 64 миллионов рублей. В июне на втором заседании по делу суд прекратил производство по нему в связи с погашением долга.
Сафонова в октябре обратилась в суд с заявлением о взыскании с бывшего мужа 150 тысяч рублей судебных расходов на оплату услуг юристов, представлявших ее в суде.
Суд, оценив "сложность спора… подготовленных состязательных документов, количества судебных заседаний, объема и сложности проделанной юридической работы", признал запрошенную сумму несоразмерной и взыскал с Сафонова только 50 тысяч рублей.
Сафонов в декабре подал жалобу на взыскание судебных расходов бывшей жены. Девятый арбитражный апелляционный суд сначала принял ее к рассмотрению в упрощенном порядке, без проведения судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле о банкротстве, но затем решил рассмотреть по общим правилам и назначил слушания.
