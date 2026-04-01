Рейтинг@Mail.ru
США нанесли удары в районе своего бывшего посольства в Тегеране, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/ssha-2084618325.html
США нанесли удары в районе своего бывшего посольства в Тегеране, пишут СМИ
2026-04-01T18:59:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024789299_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_fbc9272cab3dc72972a573947ec39cb5.jpg
https://ria.ru/20260401/iran-2084237678.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024789299_0:0:1121:840_1920x0_80_0_0_e57bcda07743255ff8242b456fec01a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : соцсетиДым в Тегеране
© Фото : соцсети
Дым в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. США нанесли удары в районе своего бывшего посольства в Тегеране, передает иранское агентство IRNA.
"В ходе американо-израильских атак на Тегеран США разбомбили свое бывшее посольство в Тегеране. Некоторые жилые дома и магазины были разрушены", - говорится в сообщении.
Сейчас на территории бывшего посольства США находится музей, поскольку дипломатических отношений между Тегераном и Вашингтоном нет. США разорвали их после того, как в ноябре 1979 года посольство и персонал дипмиссии были захвачены иранцами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
"Будут большие потери". Замысел Ирана вызвал панику в США
1 апреля, 12:39
 
В миреСШАТегеран (город)ИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала