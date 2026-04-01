"Историческая ошибка". На Западе забили тревогу из-за решения Трампа

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты совершили историческую ошибку, недооценив Иран, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X.
"Кажется, единственный способ для Трампа вернуться домой и объявить о победе — просто уйти. Но в таком случае американское влияние на регион рухнет, поскольку Тегеран может обусловить доступ через Ормузский пролив выводом американских баз, потребовать репарации и продавать нефти в других валютах, не в долларах. Недооценка Ирана была исторической ошибкой", — написал он, комментируя статью The Wall Street Journal.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории исламской республики, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.