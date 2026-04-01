Рейтинг@Mail.ru
Иранский дипломат назвал условие мира с США
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 01.04.2026
Иранский дипломат назвал условие мира с США
Тегеран нуждается в твердых гарантиях неприменения силы по итогам переговоров о завершении войны с США, заявил посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави в... РИА Новости, 01.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081380174_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_8e8f8105339ab9976e6036bd204f19ae.jpg
https://ria.ru/20260401/tramp-2084160658.html
https://ria.ru/20260401/operatsiya-2084155398.html
https://ria.ru/20260331/arakchi-2084127491.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081380174_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce2e1322f3c0d5cdfe64a7c5be133c1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранский дипломат назвал условие мира с США

Посол Ирана Мусави: Тегеран хочет гарантий для завершения войны с США

© Morteza NikoubazlБаннер в Тегеране
Баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Morteza Nikoubazl
Баннер в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Тегеран нуждается в твердых гарантиях неприменения силы по итогам переговоров о завершении войны с США, заявил посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави в интервью газете Times.
"К сожалению, у президента (США Дональда. — Прим. ред.) Трампа очень плохое, очень отвратительное досье в этом отношении. И поэтому, если вы хотите мирного урегулирования этой войны, прежде всего нам нужна гарантия и заверения в том, что вы не повторите использование силы и агрессии против иранского народа", — сказал он.
По словам дипломата, Тегеран с большой осторожностью относится к переговорам с США, потому что дважды подвергался нападениям во время переговорного процесса, но признает их необходимость для всего региона.
"У нас больше нет взаимного доверия к администрации Трампа после того, как мы начали с ними диалог, а через шесть месяцев они снова напали на нас", — пояснил Мусави.
Вчера министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил катарскому телеканалу Al Jazeera, что Иран не приемлет прекращения огня, он требует отказа от войн во всем регионе.
В Вашингтоне ранее заявляли, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
При этом США перебрасывают все больше сил в регион, в том числе туда направлены несколько тысяч морских пехотинцев, однако их миссия не разглашается.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала