Иранский дипломат назвал условие мира с США

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Тегеран нуждается в твердых гарантиях неприменения силы по итогам переговоров о завершении войны с США, заявил посол Ирана в Великобритании Сейед Али Мусави в интервью газете Times.
"К сожалению, у президента (США Дональда. — Прим. ред.) Трампа очень плохое, очень отвратительное досье в этом отношении. И поэтому, если вы хотите мирного урегулирования этой войны, прежде всего нам нужна гарантия и заверения в том, что вы не повторите использование силы и агрессии против иранского народа", — сказал он.
По словам дипломата, Тегеран с большой осторожностью относится к переговорам с США, потому что дважды подвергался нападениям во время переговорного процесса, но признает их необходимость для всего региона.
"У нас больше нет взаимного доверия к администрации Трампа после того, как мы начали с ними диалог, а через шесть месяцев они снова напали на нас", — пояснил Мусави.
Вчера министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил катарскому телеканалу Al Jazeera, что Иран не приемлет прекращения огня, он требует отказа от войн во всем регионе.
В Вашингтоне ранее заявляли, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
При этом США перебрасывают все больше сил в регион, в том числе туда направлены несколько тысяч морских пехотинцев, однако их миссия не разглашается.
Иран готов дать отпор любой наземной операции, заявил Аракчи
31 марта, 20:54