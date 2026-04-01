Рубио признал, что многие американцы не понимают целей операции США в Иране - РИА Новости, 01.04.2026
01:49 01.04.2026
Рубио признал, что многие американцы не понимают целей операции США в Иране
Рубио признал, что многие американцы не понимают целей операции США в Иране - РИА Новости, 01.04.2026
Рубио признал, что многие американцы не понимают целей операции США в Иране
Госсекретарь США Марко Рубио признал, что многие американцы не понимают целей операции Штатов против Ирана. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T01:49:00+03:00
2026-04-01T01:49:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
марко рубио
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083405611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d848b384ef1172cf37c69ccdba6c4e05.jpg
https://ria.ru/20260401/iran-2084154941.html
https://ria.ru/20260331/iran-2084128054.html
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), марко рубио, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Марко Рубио, Военная операция США и Израиля против Ирана
Рубио признал, что многие американцы не понимают целей операции США в Иране

Рубио: многие американцы не понимают целей операции США в Иране

ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио признал, что многие американцы не понимают целей операции Штатов против Ирана.
"Многие американцы спрашивают, почему США должны были атаковать Иран сейчас", - заявил Рубио в видеообращении, опубликованном администрацией.
Госсекретарь признал, что сограждане сомневаются не только в целях операции, но и в сроках ее проведения. Рубио изложил доводы властей США о необходимости не допустить, чтобы отвергавший подобные амбиции Иран продвинул свою ядерную программу до уровня разработки оружия.
"Это был наш лучший последний шанс", - утверждает госсекретарь.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранСШАТегеран (город)Марко РубиоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
