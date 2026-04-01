Спецоперация, 1 апреля: группировка "Запад" завершила освобождение ЛНР

За март в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены 23 населенных пункта, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. За сутки ВСУ потеряли 1 315 военнослужащих, 261 беспилотник, 77 единиц военной автомобильной техники, 31 танк и другую боевую бронированную машину, а также 24 орудия полевой артиллерии и миномета. Также ВС России нанесли удары по военным аэродромам, предприятиям ВПК, объектам энергетической и топливной инфраструктуры ВСУ.

Военнослужащие российской группировки войск "Север" с начала марта уничтожили более 90 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта". Расчеты ударных беспилотников российской группировки войск "Восток" уничтожили автомобильную технику с живой силой ВСУ, которая пыталась прорваться к передовым позициям в Запорожской области для высадки подкрепления, тем самым не допущено усиления подразделений противника на переднем крае, сообщили в Минобороны РФ. Российские бойцы при освобождении Верхней Писаревки в Харьковской области заходили в село мелкими группами, они зачистили здания и подвалы, приступили к разминированию. Об установлении контроля над населенным пунктом МО РФ сообщило в среду. Отмечается, что российские военнослужащие закрепились в населенном пункте и уничтожали украинских националистов при помощи FPV-дронов и стрелкового оружия.