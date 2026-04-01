МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" полностью освободила Луганскую Народную Республику, сообщили в Минобороны РФ.
Помимо ЛНР, Армия России установила контроль над населенным пунктом Верхняя Писаревка Харьковской области и подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Бойково Запорожской области. Российские бойцы при освобождении населенного пункта Бойково взяли укрепрайон ВСУ площадью более пяти квадратных километров, уничтожив роту штурмовиков противника. А освобождение Бойково в Запорожской области позволило расширить плацдарм для дальнейшего наступления группировки "Восток" на запад.
За март в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены 23 населенных пункта, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. За сутки ВСУ потеряли 1 315 военнослужащих, 261 беспилотник, 77 единиц военной автомобильной техники, 31 танк и другую боевую бронированную машину, а также 24 орудия полевой артиллерии и миномета. Также ВС России нанесли удары по военным аэродромам, предприятиям ВПК, объектам энергетической и топливной инфраструктуры ВСУ.
Российские силы ПВО в течение прошедшей ночи c 20.00 мск 31 марта до 07.00 мск 1 апреля перехватили и уничтожили 42 украинских БПЛА.
Успехи на передовой
Военнослужащие российской группировки войск "Север" с начала марта уничтожили более 90 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта". Расчеты ударных беспилотников российской группировки войск "Восток" уничтожили автомобильную технику с живой силой ВСУ, которая пыталась прорваться к передовым позициям в Запорожской области для высадки подкрепления, тем самым не допущено усиления подразделений противника на переднем крае, сообщили в Минобороны РФ. Российские бойцы при освобождении Верхней Писаревки в Харьковской области заходили в село мелкими группами, они зачистили здания и подвалы, приступили к разминированию. Об установлении контроля над населенным пунктом МО РФ сообщило в среду. Отмечается, что российские военнослужащие закрепились в населенном пункте и уничтожали украинских националистов при помощи FPV-дронов и стрелкового оружия.
Пять вражеских БПЛА были перехвачены за один день с применением российского дрона-перехватчика "Ёлка", рассказал РИА Новости боец 838-го зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр" Матвей Ряполов. Помимо этого группировка войск "Центр" сорвала попытку прорыва ВСУ на Добропольском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ. Подразделения российской группировки войск "Центр" уверенно продвигаются на добропольском направлении и не дают ВСУ контратаковать. Также "Центр" уничтожила колонну из четырёх машин, в том числе, танк Abrams и около 30 боевиков ВСУ, которые пытались прорваться на Добропольском направлении. Расчет войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" с помощью нового разведывательного беспилотника "Князь Вещий Олег" ("СТ-КВО") выявил и уничтожил украинский блокпост, располагавшийся в оккупированном Киевом Херсоне, сообщил РИА Новости оператор расчета войск беспилотных систем 18-й армии "Днепра" с позывным "Умка".
Подлости ВСУ
Следователи завели более 4,7 тысячи уголовных дел из-за атак ВСУ на 51 регион России, расположенный вне зоны спецоперации, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Также Бастрыкин сообщил в интервью РИА Новости, что ущерб от атаки ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь превысил 60 миллионов рублей. Командир подразделения воинской части на Украине украл более 340 беспилотников на 346,5 тысяч долларов, которые предназначались ВСУ, сообщили в офисе украинского генпрокурора.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 200 раз, два человека погибли, десять пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. ВСУ намеренно били по мирным гражданам в Васильевке Запорожской области, где в результате удара по жилому дому погибла женщина и ребенок, несколько жителей ранены, противник устроил охоту на жителей региона, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. Удар ВСУ по жилому многоквартирному дому в Васильевке был нанесен управляемой авиабомбой, сообщила глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко.
Родственники украинских солдат жалуются на командование ВСУ, которое вместо предоставления отпусков и полноценных ротаций оставляет личный состав в пунктах временной дислокации в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Киевский режим разрешил сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) применять в Херсоне огнестрельное оружие против гражданских в случае сопротивления с их стороны, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Позже он сообщил, что ВСУ ударили дронами по домам и зданию неработающей школы в Херсонской области, обошлось без пострадавших.
Теракт против офицеров МО РФ и чиновников ЛНР
Трое жителей Ленинградской области и Удмуртии, работавшие на СБУ, осуждены за попытку теракта против офицеров Минобороны, члена правительства ЛНР, а также подготовку диверсий на объектах военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры, сообщили в ФСБ России. В ведомстве указали, что в ходе общения с кураторами они получили задания на подготовку и совершение терактов в отношении высшего командного состава Минобороны России и высокопоставленного члена правительства ЛНР, а также на подготовку диверсий на объектах ВПК и железнодорожной инфраструктуры. Решениями судов они признаны виновными по статьям о государственной измене, приготовлении к теракту и диверсии, пособничестве в диверсии, а также незаконном хранении и изготовлении взрывных устройств и приговорены к лишению свободы на сроки от 17 до 20 лет и крупным денежным штрафам.
