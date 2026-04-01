Бойцы "Севера" в марте уничтожили 90 пунктов управления дронами ВСУ

БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Север" с начала марта уничтожили более 90 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".

"За март расчеты беспилотных систем (БПС) и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" выявили и уничтожили более 90 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ . Также под огневым поражением оказались точки запуска дронов ВСУ, специальное оборудование и операторы противника", - рассказал "Карта".

Он отметил, что подразделения ведут круглосуточную воздушную разведку на определенных участках, а после выявления позиций операторов БПЛА данные оперативно передаются командованию и расчетам ударных беспилотников.