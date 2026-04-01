Операторы БПЛА "Севера" за неделю уничтожили 20 роботов ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Операторы FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем группировки "Север" за неделю уничтожили более 20 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Штора".

По его словам, украинские военные используют наземные робототехнические комплексы для доставки боеприпасов и продовольствия на позиции, куда пехота зачастую не может добраться.

"Операторами FPV-дронов подразделений войск БПС 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожено более 20 наземных робототехнических комплексов ВСУ Харьковской области за неделю", - рассказал "Штора".