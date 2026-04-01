Бойцы ФСБ уничтожили семь позиций ВСУ в Константиновке

ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожило семь укрепленных позиций ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.