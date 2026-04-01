Боец ВС России сбил "Ёлкой" пять беспилотников ВСУ за день

ДОНЕЦК, 1 апр – РИА Новости. Пять вражеских БПЛА были перехвачены за один день с применением российского дрона-перехватчика "Ёлка", рассказал РИА Новости боец 838-го зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр" Матвей Ряполов.

По его словам, пост воздушного наблюдения также оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла-10" и крупнокалиберным пулемётом.

"Если будет в большом количестве налет (БПЛА противника - ред.), то придется использовать пулемет. Если будет одиночная цель, то можно (сбивать - ред.) как "Ёлкой, так и ПЗРК", – добавил Ряполов.