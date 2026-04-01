Бойцы "Севера" подавили 600 украинских БПЛА в Сумской области за две недели

ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Мобильные расчеты РЭБ группировки войск "Север" подавили и уничтожили 600 украинских дронов различных типов за две недели работы в Сумской области, рассказал РИА Новости боец группы с позывным "Калибр".

"На сумском направлении выполняли задачу около двух недель двумя группами. Выявили 600 БПЛА противника самолетного и дронового типа, которые были подавлены на 100%", - уточнил "Калибр".