ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Подразделение ВСУ "Птицы Мадяра", считающееся одним из наиболее подготовленных в украинской армии, не имеет шансов на успех в противостоянии с российской морской пехотой, сообщил РИА Новости командир зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Сармат".

По его словам, украинское подразделение отличается определёнными опознавательными признаками, по которым российские военные понимают, что действуют именно бойцы этого формирования.

"Шансов у них маловато против нас. Они ходят за нами по пятам: мы были на одном направлении — они были против нас. Теперь мы на этом направлении — они опять против нас", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что уровень подготовки подразделения ВСУ не мешает российским военнослужащим успешно противодействовать ему.