Расчеты ТОС уничтожили пункты размещения ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепёк" российской группировки войск "Восток" уничтожили пункты размещения ВСУ в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, бойцы ВС РФ в ходе разведки с БПЛА выявили замаскированные места дислокации личного состава ВСУ в зданиях одного из населенных пунктов в Запорожской области , а также на оборудованных позициях в прилегающих лесополосах.

"После уточнения координат целей экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепёк" 35-й общевойсковой армии нанесли удары термобарическими снарядами по выявленным объектам", - говорится в сообщении.

Корректировка огня в режиме реального времени, использование штатных отечественных систем связи и управления обеспечили высокую точность попаданий и контроль результатов ударов, отметили в МО.