ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Помимо уничтожения укрепленных позиций и пунктов управления БПЛА противника, расчеты гаубиц "Акация" ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке наступающих российских подразделений. Слаженность действий личного состава обеспечивается также применением современных штатных средств связи и управления отечественного производства, добавили в Минобороны РФ.

За время выполнения боевых задач артиллеристы неоднократно демонстрировали высокое профессиональное мастерство и стойкость. Так, в ходе боев за один из населенных пунктов экипаж "Акации" выдержал несколько атак вражеских дронов-камикадзе, оперативно восстановил боеспособность установки и продолжил выполнение огневых задач, отмечается в сообщении.