Российские морпехи уничтожили дрон-самолет ВСУ на Добропольском направлении
Российские морпехи уничтожили дрон-самолет ВСУ на Добропольском направлении - РИА Новости, 01.04.2026
Российские морпехи уничтожили дрон-самолет ВСУ на Добропольском направлении
Расчеты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты ВС РФ уничтожили украинский разведывательный беспилотник Shark на добропольском направлении,... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T03:05:00+03:00
2026-04-01T03:05:00+03:00
2026-04-01T03:05:00+03:00
Российские морпехи уничтожили дрон-самолет ВСУ на Добропольском направлении
РИА Новости: ВС РФ уничтожили БПЛА ВСУ Shark на Добропольском направлении
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты ВС РФ уничтожили украинский разведывательный беспилотник Shark на добропольском направлении, сообщил РИА Новости командир зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Сармат".
По его словам, цель была обнаружена с помощью средств радиолокации и радиотехнической разведки, после чего к ней были направлены дроны-перехватчики.
"Комплекс радиотехнической разведки подтверждает, что в этом направлении находится дрон самолетного типа противника. Мы классифицируем цель и выдвигаемся на ее уничтожение, вот был Shark", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что для перехвата украинского беспилотника используются несколько FPV-дронов.
"На один борт противника поднимается порядка двух-трех FPV-дронов-перехватчиков. В целом мы уже уничтожали все типы украинских беспилотников самолетного типа", - добавил "Сармат".
Shark - украинский разведывательный беспилотник самолетного типа, он предназначен для воздушной разведки, наблюдения за линией фронта и корректировки огня артиллерии. Оснащен стабилизированной оптико-электронной камерой с мощным зумом, позволяющим вести наблюдение и передавать изображение в режиме реального времени на значительном расстоянии. Дальность работы комплекса может достигать 60 километров, а продолжительность полета - до четырех часов.