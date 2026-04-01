Российские морпехи уничтожили дрон-самолет ВСУ на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Расчеты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты ВС РФ уничтожили украинский разведывательный беспилотник Shark на добропольском направлении, сообщил РИА Новости командир зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Сармат".

По его словам, цель была обнаружена с помощью средств радиолокации и радиотехнической разведки, после чего к ней были направлены дроны-перехватчики.

"Комплекс радиотехнической разведки подтверждает, что в этом направлении находится дрон самолетного типа противника. Мы классифицируем цель и выдвигаемся на ее уничтожение, вот был Shark", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для перехвата украинского беспилотника используются несколько FPV-дронов.

"На один борт противника поднимается порядка двух-трех FPV-дронов-перехватчиков. В целом мы уже уничтожали все типы украинских беспилотников самолетного типа", - добавил "Сармат".