Бойцы "Днепра" на передовой показали новый разведывательный БПЛА "СТ-КВО"

ГЕНИЧЕСК, 1 апр - РИА Новости. Новые разведывательные беспилотники "СТ-КВО" поступили в расчеты войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" под Херсном, один из них был применен и на передовой показан корреспонденту РИА Новости.

"Князь Вещий Олег", мы его еще называем "Олежа", или "Бегемотик". Сейчас подготавливаем (его к боевому применению), проверяем все соединения, стыки, чтобы без зазоров было", - сказал РИА Новости военнослужащий 18-й армии "Днепра" с позывным "Степачкин".

По словам военного, новый беспилотник проявляет себя хорошо, он способен летать на больших высотах и заходить достаточно далеко в тыл врага.

"Вот недавно обнаружили артиллерию противника и живую силу. Летаем в тыл врага, над Херсоном, за Херсон . Ну и туда дальше", - сказал боец с позывным "Степачкин".