Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.04.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 апреля 2026 года

За прошедшие сутки российские подразделения завершили освобождение Луганской Народной Республики, а также освободили Верхнюю Писаревку в Харьковской области и Бойково в Запорожской области. Нанесли поражение военным аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам энергетической и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 261 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.