Капитан "Спартака" Миронов высказался о серии с "Локомотивом"

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник московского "Спартака" Андрей Миронов считает, что "красно-белым" удалось оказать достойное сопротивление обладателю Кубка Гагарина в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Спартак" в среду проиграл "Локомотиву" в Ярославле в пятом матче серии (2:3) и по итогам противостояния в первом раунде плей-офф уступил со счетом 1-4, завершив участие в Кубке Гагарина.
01 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
31:59 • Никита Кирьянов
15:33 • Денис Алексеев
02:19 • Георгий Иванов
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
02:52 • Данил Пивчулин
07:28 • Никита Коростелев
"Хорошая серия. В каждом матче нам немного не хватало. Но ребята могут смотреть друг другу в глаза. Все старались, ложились под шайбы, готовились и настраивались. У меня лично нет претензий к команде. Сегодня в моменте мы отдали инициативу "Локомотиву", и соперник этим воспользовался. Сейчас уже нет смысла перемывать кости, сезон завершился. Хочется не игру обсуждать, а поблагодарить наших фанатов, которые на протяжении всего сезона поддерживали нас в каждом матче, ехали за нами. Даже здесь, в Ярославле, было отчетливо слышно, как они нас поддерживали, гнали нас вперед. Также поблагодарил бы наше руководство и лично Олега Усачева за все то, что происходило в клубе, как нас ограждали от разных ситуаций. Этот сезон был непростым для нас, было много всего, но руководство сделало все, чтобы мы были сконцентрированы только на хоккее", - сказал Миронов журналистам.
"Мы получили грандиозный опыт в этом сезоне. Некоторые игроки по-другому раскрылись, кто-то нашел свои плюсы и минусы, кто-то закрепился в основной команде и проявил себя лидером. Будем делать правильные выводы и готовиться к следующему сезону. Есть ли у нас потенциал? А вы думаете, что мы достигли потолка? Все игры с "Локомотивом" были в одну шайбу, мы показали зубы и зацепились за эту серию. Результат мог быть совсем другим. У нас молодая команда, некоторые ребята провели свои первые матчи в плей-офф в своей карьере. Да, можно списать на это, можно отметить и то, что кому-то повезло чуть больше. Это спорт, в плей-офф по-другому не бывает", - добавил капитан "Спартака".