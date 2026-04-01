Рейтинг@Mail.ru
Капитан "Спартака" Миронов высказался о серии с "Локомотивом" - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:58 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/spartak-2084663678.html
Капитан "Спартака" Миронов высказался о серии с "Локомотивом"
Капитан "Спартака" Миронов высказался о серии с "Локомотивом" - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Капитан "Спартака" Миронов высказался о серии с "Локомотивом"
Защитник московского "Спартака" Андрей Миронов считает, что "красно-белым" удалось оказать достойное сопротивление обладателю Кубка Гагарина в серии первого... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T23:58:00+03:00
2026-04-01T23:58:00+03:00
хоккей
спорт
ярославль
андрей миронов
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
локомотив (ярославль)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029962896_0:148:3072:1875_1920x0_80_0_0_afe0d3a7eb5f4300895c441240330453.jpg
https://ria.ru/20260326/khokkey-2083167242.html
ярославль
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029962896_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35a202caea923e8dbe8bb523f12eb4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ярославль, андрей миронов, спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл), локомотив (ярославль)
Хоккей, Спорт, Ярославль, Андрей Миронов, Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Локомотив (Ярославль)
Капитан "Спартака" Миронов высказался о серии с "Локомотивом"

Капитан "Спартака" Миронов: в серии с "Локомотивом" мы показали зубы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкХоккеисты "Спартака"
Хоккеисты Спартака - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Спартака". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Защитник московского "Спартака" Андрей Миронов считает, что "красно-белым" удалось оказать достойное сопротивление обладателю Кубка Гагарина в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Спартак" в среду проиграл "Локомотиву" в Ярославле в пятом матче серии (2:3) и по итогам противостояния в первом раунде плей-офф уступил со счетом 1-4, завершив участие в Кубке Гагарина.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
3 : 2
Спартак Москва
31:59 • Никита Кирьянов
(Рихард Паник, Даниил Мисюль)
15:33 • Денис Алексеев
(Илья Николаев, Рушан Рафиков)
02:19 • Георгий Иванов
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
02:52 • Данил Пивчулин
(Павел Порядин, Демид Мансуров)
07:28 • Никита Коростелев
(Иван Морозов, Михаил Мальцев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Хорошая серия. В каждом матче нам немного не хватало. Но ребята могут смотреть друг другу в глаза. Все старались, ложились под шайбы, готовились и настраивались. У меня лично нет претензий к команде. Сегодня в моменте мы отдали инициативу "Локомотиву", и соперник этим воспользовался. Сейчас уже нет смысла перемывать кости, сезон завершился. Хочется не игру обсуждать, а поблагодарить наших фанатов, которые на протяжении всего сезона поддерживали нас в каждом матче, ехали за нами. Даже здесь, в Ярославле, было отчетливо слышно, как они нас поддерживали, гнали нас вперед. Также поблагодарил бы наше руководство и лично Олега Усачева за все то, что происходило в клубе, как нас ограждали от разных ситуаций. Этот сезон был непростым для нас, было много всего, но руководство сделало все, чтобы мы были сконцентрированы только на хоккее", - сказал Миронов журналистам.
"Мы получили грандиозный опыт в этом сезоне. Некоторые игроки по-другому раскрылись, кто-то нашел свои плюсы и минусы, кто-то закрепился в основной команде и проявил себя лидером. Будем делать правильные выводы и готовиться к следующему сезону. Есть ли у нас потенциал? А вы думаете, что мы достигли потолка? Все игры с "Локомотивом" были в одну шайбу, мы показали зубы и зацепились за эту серию. Результат мог быть совсем другим. У нас молодая команда, некоторые ребята провели свои первые матчи в плей-офф в своей карьере. Да, можно списать на это, можно отметить и то, что кому-то повезло чуть больше. Это спорт, в плей-офф по-другому не бывает", - добавил капитан "Спартака".
Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
"Понимаем, что можем делать с "Локомотивом": Жамнов о победе в Ярославле
26 марта, 23:45
 
ХоккейСпортЯрославльАндрей МироновХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026Локомотив (Ярославль)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    642
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала