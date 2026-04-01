Астроном рассказал, какие созвездия можно увидеть в апреле
03:19 01.04.2026
Астроном рассказал, какие созвездия можно увидеть в апреле
Астроном рассказал, какие созвездия можно увидеть в апреле - РИА Новости, 01.04.2026
Астроном рассказал, какие созвездия можно увидеть в апреле
Апрель является благоприятным месяцем для наблюдения ряда созвездий, в частности хорошо видны Рак, Лев, Волосы Вероники, Волопас, рассказал РИА Новости научный... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T03:19:00+03:00
2026-04-01T03:19:00+03:00
космос
общество, космос
Общество, Космос
Астроном рассказал, какие созвездия можно увидеть в апреле

РИА Новости: созвездия Рака, Льва и Волопаса можно увидеть в апреле

© Depositphotos.com / twentyfreeeСозвездие Льва
Созвездие Льва - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Depositphotos.com / twentyfreee
Созвездие Льва. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Апрель является благоприятным месяцем для наблюдения ряда созвездий, в частности хорошо видны Рак, Лев, Волосы Вероники, Волопас, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев.
"Апрель - хороший месяц для наблюдения весенних созвездий. В южной части неба видны Рак, Лев, Волосы Вероники, Волопас. Удобное время для наблюдений известных объектов любительской астрономии – звездного скопления Ясли в Раке, шарового звездного скопление M3 в Гончих Псах (между Волосами Вероники и Волопасом)", - рассказал собеседник.
По словам ученого, внимание любителей астрономии обратит на себя Арктур – альфа Волопаса – самая яркая звезда Северного полушария.
По словам ученого, при отсутствии телескопа наблюдать Ясли и М3, а также другие объекты любительской астрономии из каталога Шарля Мессье можно с помощью бинокля.
"Желательно, чтобы бинокль имел крупные линзы от 5 сантиметров и увеличение около 20-30 крат. Такие бинокли сейчас имеют вполне доступные цены, и свое знакомство с астрономией можно начать именно с такого инструмента, а не с более дорогого телескопа, который сложнее в настройке", - посоветовал Алексеев.
По его словам, созвездия можно также рассматривать с помощью фотографии с мобильного телефона.
"Необходимо поставить длительную выдержку на телефоне, если он имеет такой режим, и установить его стационарно на какую-то опору. Тогда на фотографии прорисуется значительно больше звезд, чем в автоматической съемке с рук, и можно будет различить очертания многих созвездий, которые глаз может и не видеть", - пояснил собеседник.
