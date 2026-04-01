Совфед одобрил уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа и осквернение их захоронений на территории РФ или за ее пределами.
Законом устанавливается уголовная ответственность на срок до 5 лет лишения свободы за уничтожение, повреждение либо осквернение расположенных на территории РФ или за ее пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов.
Также уголовная ответственность до 3 лет лишения свободы устанавливается за отрицание, одобрение факта геноцида советского народа и за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа.