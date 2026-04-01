Совфед одобрил уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа и осквернение их захоронений на территории РФ или за ее пределами.