В СФ предложили упростить форму отказа абонента связи от допуслуг - РИА Новости, 01.04.2026
04:18 01.04.2026
В СФ предложили упростить форму отказа абонента связи от допуслуг
В СФ предложили упростить форму отказа абонента связи от допуслуг

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил правительству РФ упростить форму согласия или отказа абонента мобильной связи от дополнительных услуг, в том числе путем отправки короткого текстового сообщения или совершением исходящего голосового вызова.
Сенатор предложил внести изменения в постановление кабмина об утверждении Правил оказания услуг телефонной связи, по которым "изменение условий договора, в том числе подключение дополнительных услуг, осуществляется в письменной форме или путем совершения конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления которых определяются договором". Обращение законодателя на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина есть в распоряжении РИА Новости.
Мужчина возле банкомата - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В России увеличили штрафы за навязывание допуслуг
9 января, 11:21
Конклюдентные действия – это выражение воли субъекта на установление каких-либо правоотношений, в частности на заключение сделки.
По мнению Кутепова, перечень конклюдентных действий должен включать: "отправку короткого текстового сообщения, совершение исходящего голосового вызова".
При этом "обязанность доказывания совершения абонентом действий, направленных на изменение условий договора, возлагается на оператора связи".
Сенатор напомнил, что сейчас в соответствии с пунктом 49 Правил оказания услуг телефонной связи изменение условий договора, в том числе подключение дополнительных услуг, осуществляется в письменной форме или через личный кабинет абонента, отправкой короткого текстового сообщения, совершением исходящего голосового вызова, иными действиями лица, однозначно идентифицирующими его.
"В настоящее время поступают жалобы на подключение дополнительных услуг или изменение условий тарифа без согласия абонента. Достаточное количество случаев такого подключения происходит через личный кабинет, в который абонент не заходил", - отметил Кутепов.
По его словам, зачастую действия через личный кабинет являются единственным определенным оператором связи способом конклюдентных действий, которые носят многоступенчатый характер, что значительно затрудняет возможности абонентов реализовать их право на подтверждение или отказ от изменения условий договора. Лица старшего поколения, как правило, не пользуются личным кабинетом, даже если его создали в салоне связи в присутствии абонента.
"Проектом предлагается определить только два варианта конклюдентных действий для изменения условий договора", - заключил политик.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
В Госдуме предложили создать сервис отзыва согласия на обработку данных
1 апреля, 01:09
 
