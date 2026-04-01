Смолов пришел на суд по делу о драке в "Кофемании"

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Футболист Фёдор Смолов пришел на судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы, где назначено заседание по его уголовному делу о драке в "Кофемании", передает корреспондент РИА Новости.

Накануне его адвокат Варвара Кнутова рассказала РИА Новости, что стороны заключили мировое соглашение, футболист выплатил потерпевшему компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение сопутствующих расходов на общую сумму 4 миллиона рублей.

Как ожидается, в среду суд должен решить вопрос о прекращения уголовного дела в отношении Смолова по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).