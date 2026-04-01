12:01 01.04.2026 (обновлено: 12:31 01.04.2026)
Смолов пришел на суд по делу о драке в "Кофемании"
Смолов пришел на суд по делу о драке в "Кофемании"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФедор Смолов
Федор Смолов. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Футболист Фёдор Смолов пришел на судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы, где назначено заседание по его уголовному делу о драке в "Кофемании", передает корреспондент РИА Новости.
Накануне его адвокат Варвара Кнутова рассказала РИА Новости, что стороны заключили мировое соглашение, футболист выплатил потерпевшему компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение сопутствующих расходов на общую сумму 4 миллиона рублей.
Как ожидается, в среду суд должен решить вопрос о прекращения уголовного дела в отношении Смолова по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).
Дело было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года футболист на летней веранде "Кофемании" на Большой Никитской улице в ходе конфликта с группой лиц нанес ударил правым кулаком в лицо потерпевшего.
Глушаков отреагировал на скандальную драку Смолова
16 сентября 2025, 15:02
 
