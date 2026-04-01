Врач рассказала, почему смех действительно продлевает жизнь

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Длительное веселье полезно для организма, и у этого утверждения есть научные основания, рассказала врач-терапевт Цифровой клиники Страхового дома ВСК Марианна Мазра интернет-изданию "Газета.ru"

"Смех с медицинской точки зрения - это сложная нейрофизиологическая реакция, которая приводит к значительному снижению уровня кортизола (ключевого гормона стресса) в среднем на 30–37%. Одновременно при смехе активируются нейромедиаторные системы (химические соединения, которые передают сигналы между нервными клетками), связанные с выработкой дофамина и эндорфинов - так называемых гормонов счастья. Это сопровождается улучшением настроения, снижением тревожности и ощущением расслабления", - сказала она.

Несмотря на то, что "лечебного" эффекта у смеха нет, исследования показывают, что он может повышать активность компонентов врожденного иммунитета, а также снижать уровень маркеров воспаления.

"Клинически это означает, что веселье может способствовать более благоприятному течению заболеваний за счет снижения стрессовой нагрузки, которая сама по себе ассоциируется с замедлением восстановления после болезни. Так что смотреть мемы во время ОРВИ - это тоже своего рода терапия", - добавила врач.

Отмечается, что снижение боли - еще один положительный эффект от смеха, который связан с повышением уровня эндорфинов, которые увеличивают болевой порог. В одном из исследований было доказано, что после просмотра комедийного контента болевой порог у участников увеличивался в среднем на 10-15% , а в других клинических работах с использованием "смехотерапии" у пациентов с хронической болью (в том числе у пожилых и онкологических пациентов) отмечалось снижение интенсивности боли, а также улучшение показателей качества жизни.

Смех можно использовать как дополнительный немедикаментозный метод контроля боли, но все же эффект от него кратковременный и не заменяет лечения обезболивающими препаратами, отметила Мазра

Помимо этого, веселье может быть дополнительной профилактикой различных болезней, если оно связано со снижением уровня хронического стресса, который является одной из основных причин развития сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических нарушений и тревожно-депрессивных состояний. Смех положительно влияет на качество жизни, стрессоустойчивость и даже на нейроэндокринную регуляцию, что косвенно может отражаться и на репродуктивном здоровье.