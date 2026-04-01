Слуцкий прокомментировал слова главы евродипломатии о "нападениях" России

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Интеллектуальное вырождение в рядах брюссельской бюрократии становится все более серьезной проблемой для Европейского союза (ЕС), заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя очередные заявления главы евродипломатии Каи Каллас о якобы "нападениях" России на другие страны.