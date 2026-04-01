Слуцкий прокомментировал слова главы евродипломатии о "нападениях" России

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Интеллектуальное вырождение в рядах брюссельской бюрократии становится все более серьезной проблемой для Европейского союза (ЕС), заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя очередные заявления главы евродипломатии Каи Каллас о якобы "нападениях" России на другие страны.
"Каллас продолжает эпатировать мировую общественность махровым невежеством. После вояжа в Киев и получения из рук Зеленского ордена княгини Ольги глава т.н. европейской дипломатии стала утверждать о "жертвах российской агрессии на Африканском континенте"... Интеллектуальное вырождение в рядах брюссельской бюрократии становится все более серьезной проблемой для ЕС", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, подобные заявления можно объяснить только "бредом измененного сознания".
"Не знать, что именно СССР, правопреемницей которого является Россия, стоял у истоков деколонизации и освобождения африканских стран от западных поработителей, - позор для "главного европейского дипломата", - добавил он.
Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский впоследствии высмеял эти высказывания, назвав эти выводы "калласальными", и представил для Каллас "краткий курс военной истории России". Он добавил, что готов провести ликбез по истории для главы евродипломатии лично.