Слуцкий прокомментировал слова главы евродипломатии о "нападениях" России - РИА Новости, 01.04.2026
23:20 01.04.2026 (обновлено: 23:21 01.04.2026)
Слуцкий прокомментировал слова главы евродипломатии о "нападениях" России
Слуцкий прокомментировал слова главы евродипломатии о "нападениях" России - РИА Новости, 01.04.2026
Слуцкий прокомментировал слова главы евродипломатии о "нападениях" России
Интеллектуальное вырождение в рядах брюссельской бюрократии становится все более серьезной проблемой для Европейского союза (ЕС), заявил глава комитета Госдумы... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T23:20:00+03:00
2026-04-01T23:21:00+03:00
в мире, россия, африка, киев, кайя каллас, леонид слуцкий (политик), владимир мединский, евросоюз, госдума рф, рбк (медиагруппа)
В мире, Россия, Африка, Киев, Кайя Каллас, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Мединский, Евросоюз, Госдума РФ, РБК (медиагруппа)
Слуцкий прокомментировал слова главы евродипломатии о "нападениях" России

Слуцкий: Каллас продолжает эпатировать мировую общественность невежеством

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Интеллектуальное вырождение в рядах брюссельской бюрократии становится все более серьезной проблемой для Европейского союза (ЕС), заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя очередные заявления главы евродипломатии Каи Каллас о якобы "нападениях" России на другие страны.
В среду Каллас в интервью агентству РБК-Украина заявила о якобы "нападениях" России на несколько десятков стран, в том числе в Африке.
"Каллас продолжает эпатировать мировую общественность махровым невежеством. После вояжа в Киев и получения из рук Зеленского ордена княгини Ольги глава т.н. европейской дипломатии стала утверждать о "жертвах российской агрессии на Африканском континенте"... Интеллектуальное вырождение в рядах брюссельской бюрократии становится все более серьезной проблемой для ЕС", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, подобные заявления можно объяснить только "бредом измененного сознания".
"Не знать, что именно СССР, правопреемницей которого является Россия, стоял у истоков деколонизации и освобождения африканских стран от западных поработителей, - позор для "главного европейского дипломата", - добавил он.
Ранее в одном из своих выступлений Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала на более чем 19 стран. Помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский впоследствии высмеял эти высказывания, назвав эти выводы "калласальными", и представил для Каллас "краткий курс военной истории России". Он добавил, что готов провести ликбез по истории для главы евродипломатии лично.
