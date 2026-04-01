СМИ: в США заморозили планы по прокупке складов для содержания мигрантов

2026-04-01T00:27:00+03:00
NBC: в США заморозили планы по приобретению складов для содержания мигрантов
ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США приостановило реализацию плана по закупке крупных складских помещений для содержания под стражей мигрантов на границе, сообщает телеканал NBC News
со ссылкой на внутренние документы ведомства и осведомленные официальные источники.
"Министерство внутренней безопасности США приостанавливает планы по закупке дополнительных складских помещений для содержания мигрантов, согласно данным двух высокопоставленных чиновников ведомства, которые подчеркнули, что это решение может быть лишь временным", - пишет телеканал.
Согласно подсчетам NBC News, по состоянию на весну 2026 года по всей стране уже было закуплено 11 складских помещений для мигрантов при общей стоимости реализации этого плана в более чем в 38 миллиардов долларов.
"Как и в случае с любым переходным периодом, мы проводим анализ политики и предложений ведомства", - передает телеканал слова представителя МВБ.
Приостановка закупки складов происходит на фоне кадровых перестановок в руководстве ведомства после отставки Кристи Ноэм и вступления в должность нового главы МВБ Маркуэйна Маллина.
Ранее NBC News сообщал, что Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) скупала по всей стране гигантские склады, каждый из которых способен вместить до 8 тысяч мигрантов.