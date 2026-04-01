Швейцария добавила девять российских военных в список санкций по Украине - РИА Новости, 01.04.2026
19:41 01.04.2026
Швейцария добавила девять российских военных в список санкций по Украине
Швейцария добавила девять российских военных в список санкций по Украине - РИА Новости, 01.04.2026
Швейцария добавила девять российских военных в список санкций по Украине
Швейцария вслед за Евросоюзом добавила девять российских высокопоставленных военных в список антироссийских санкций, следует из заявления Государственного... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T19:41:00+03:00
2026-04-01T19:41:00+03:00
в мире
швейцария
украина
александр чайко
вадим панков
швейцария
украина
в мире, швейцария, украина, александр чайко, вадим панков
В мире, Швейцария, Украина, Александр Чайко, Вадим Панков
Швейцария добавила девять российских военных в список санкций по Украине

Швейцария вслед за ЕС добавила 9 российских военных в список санкций по Украине

ЖЕНЕВА, 1 апр – РИА Новости. Швейцария вслед за Евросоюзом добавила девять российских высокопоставленных военных в список антироссийских санкций, следует из заявления Государственного секретариата по экономике.
Сообщается, что во вторник Федеральное министерство экономики, образования и исследований внесло поправки в постановление о введении антироссийских санкций.
Адриен Боке - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Французский журналист Боке попал в список антироссийских санкций
16 марта, 16:27
"В результате этих поправок были добавлены девять физических лиц, а также изменены данные по 132 физическим лицам и 77 организациям. Меры вступят в силу 1 апреля 2026 года в 23.00", - говорится в заявлении.

В список попали Александр Чайко, Владимир Селиверстов, Вадим Панков, Денис Суворов, Алексей Толмачев, Андрей Кондров, Артем Городилов, Сергей Чубарыкин и Виктор Филонов.
Евросоюз 16 марта добавил девять российских военных в список персональных санкций по Украине. В мотивационной части указывается, что своей деятельностью фигуранты, среди которых есть высокопоставленные военачальники, якобы "способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".
Эрнест Мацкявичюс - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
ЕС включил журналиста Эрнеста Мацкявичюса в санкционный список
16 марта, 16:21
 
В миреШвейцарияУкраинаАлександр ЧайкоВадим Панков
 
 
