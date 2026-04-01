Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
05:30 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/sbornaya-2084169942.html
Глава Итальянской федерации футбола попросил Гаттузо остаться в сборной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572900059_228:92:1392:747_1920x0_80_0_0_77974feaef5a27859a6ac2bf0853f4ea.jpg
https://ria.ru/20260401/italiya--2084152569.html
италия
босния и герцеговина
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572900059_77:0:1600:1142_1920x0_80_0_0_055e371eb9d0206faa4ae9511f755be4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Соцсети футбольного клуба "Наполи"Дженнаро Гаттузо
Дженнаро Гаттузо - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Соцсети футбольного клуба "Наполи"
Дженнаро Гаттузо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что попросил главного тренера сборной Италии Дженнаро Гаттузо продолжить работу в команде после поражения в финальном стыковом матче квалификации на чемпионат мира 2026 года.
Во вторник сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Гаттузо был назначен на пост тренера национальной команды летом 2025 года.
"Я попросил его остаться, он отличный тренер. Вы не видели моментов проявления настоящей человечности в раздевалке между ним и ребятами, с которыми у него прекрасные отношения. Они были героями, отдали все силы. Вы можете давать свои оценки, но технический аспект, безусловно, должен быть сохранен", - приводит слова Гравины La Gazzetta dello Sport.
На вопрос о своем будущем глава FIGC ответил: "Состоится заседание совета, и это подходящее место для подобных оценок. Я созываю его на следующей неделе, мы проведем оценку внутри организации. Я понимаю внезапные призывы к отставке, в последнее время я к этому привык. Но решения будут приняты там".
Сборная Италии не может квалифицироваться на чемпионат мира с 2014 года.
1 апреля, 01:01
 
ФутболСпортИталияБосния и ГерцеговинаСШАГабриэле ГравинаДженнаро ГаттузоFIGCЧемпионат мира по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    642
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала