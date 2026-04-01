Глава Итальянской федерации футбола попросил Гаттузо остаться в сборной

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что попросил главного тренера сборной Италии Дженнаро Гаттузо продолжить работу в команде после поражения в финальном стыковом матче квалификации на чемпионат мира 2026 года.