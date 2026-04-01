В Сбербанке назвали условие выхода ИИ из-под контроля

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект может выйти из-под контроля, если человек даст ему такую возможность, такое мнение высказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Только тогда, когда мы сами дадим им эту возможность", - сказал он, отвечая на вопрос о рисках выхода ИИ из-под контроля человека.

Ведяхин добавил, что в Альянсе в сфере ИИ есть белая книга искусственного интеллекта, в которой рассматриваются рисковые сценарии и то, как на них реагировать.

"Наша задача - обеспечить все механизмы так, чтобы мы могли контролировать машины в любом состоянии. Это один из приоритетов. Но наравне с этим важно не впасть в очень жесткую охранительную позицию. Нам нельзя ограничивать свое развитие, но управлять им нужно так, чтобы оно происходило под нашим жестким контролем", - подытожил он.