https://ria.ru/20260401/sberbank-2084181633.html
В Сбербанке назвали условие выхода ИИ из-под контроля
Искусственный интеллект может выйти из-под контроля, если человек даст ему такую возможность, такое мнение высказал в интервью РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T08:25:00+03:00
Ведяхин: ИИ может выйти из-под контроля, если человек даст ему такую возможность
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект может выйти из-под контроля, если человек даст ему такую возможность, такое мнение высказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Только тогда, когда мы сами дадим им эту возможность", - сказал он, отвечая на вопрос о рисках выхода ИИ из-под контроля человека.
Ведяхин добавил, что в Альянсе в сфере ИИ есть белая книга искусственного интеллекта, в которой рассматриваются рисковые сценарии и то, как на них реагировать.
"Наша задача - обеспечить все механизмы так, чтобы мы могли контролировать машины в любом состоянии. Это один из приоритетов. Но наравне с этим важно не впасть в очень жесткую охранительную позицию. Нам нельзя ограничивать свое развитие, но управлять им нужно так, чтобы оно происходило под нашим жестким контролем", - подытожил он.
Альянс в сфере искусственного интеллекта создан в 2019 году и объединяет ведущие технологические компании для развития искусственного интеллекта в России
. В Альянс входят Сбербанк
, "Яндекс
", VK, "Газпром нефть
" и другие компании.