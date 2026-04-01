Рейтинг@Mail.ru
Названы преимущества российского ИИ перед зарубежными - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/sberbank-2084179524.html
Названы преимущества российского ИИ перед зарубежными
Преимущества российского искусственного интеллекта перед зарубежным - люди, школа, специалисты и регулирование, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 01.04.2026
технологии
россия
европа
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021405162_11:0:1376:768_1920x0_80_0_0_d19e629d33137ed8449c8c1e2f0bc203.png
https://ria.ru/20260331/ii-2083931806.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021405162_210:0:1234:768_1920x0_80_0_0_af364e16be1338a033793825997f757f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Преимущества российского искусственного интеллекта перед зарубежным - люди, школа, специалисты и регулирование, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"У нас есть два главных преимущества. Во-первых – люди. Наша школа и специалисты: в России много талантливых ребят, и это дорогого стоит. Во-вторых, регулирование. У нас нет чрезмерной жесткости, как, например, в Европе, поэтому мы чувствуем себя очень уверенно", – сказал он.
"И, конечно, наличие собственных суверенных моделей – это наша независимость. Мы не привязаны к зарубежным решениям и можем создавать ИИ под себя, с учетом нашей специфики, культуры и родного языка", – продолжил Ведяхин.
Также он отметил, что фишка отечественного искусственного интеллекта в том, что он российский: "Он понимает все языки России, культурный код, правовые особенности и множество других национальных аспектов".
ТехнологииРоссияЕвропаСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала