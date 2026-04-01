Названы преимущества российского ИИ перед зарубежными

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Преимущества российского искусственного интеллекта перед зарубежным - люди, школа, специалисты и регулирование, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"У нас есть два главных преимущества. Во-первых – люди. Наша школа и специалисты: в России много талантливых ребят, и это дорогого стоит. Во-вторых, регулирование. У нас нет чрезмерной жесткости, как, например, в Европе , поэтому мы чувствуем себя очень уверенно", – сказал он.

"И, конечно, наличие собственных суверенных моделей – это наша независимость. Мы не привязаны к зарубежным решениям и можем создавать ИИ под себя, с учетом нашей специфики, культуры и родного языка", – продолжил Ведяхин.