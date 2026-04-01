В Швейцарии поднимают тему снятия антироссийских санкций, заявил депутат - РИА Новости, 01.04.2026
06:31 01.04.2026
В Швейцарии поднимают тему снятия антироссийских санкций, заявил депутат
Депутат Аддор: в Швейцарии поднимают тему снятия антироссийских санкций

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В парламенте Швейцарии поднимают тему снятия антироссийских санкций, их инициатором выступает Швейцарская народная партия, заявил депутат от этой партии Жан-Люк Аддор.
"Швейцарская народная партия, самая крупная политическая сила в стране, неоднократно выступала против санкций в отношении Российской Федерации, поскольку мы считаем их несовместимыми со швейцарским нейтралитетом", - заявил Аддор газете "Известия".
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
США сняли санкции с трех российских судов
31 марта, 17:12
Отмечается, то инициатором новых дискуссий снова стала эта партия.
"Эта позиция также была публично озвучена в ходе недавних парламентских дебатов по вопросу нейтралитета", - добавил он.
В марте швейцарские депутаты отвергли инициативу Швейцарской народной партии, предложившей расширить принципы нейтралитета страны, включая запрет следовать санкциям против воюющих стран, не одобренных Совбезом ООН.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. В декабре 2025 года посол РФ в Берне Сергей Гармонин заявлял РИА Новости, что Берн за последнее время сделал ряд примечательных шагов в сторону интеграции с НАТО, отметив, что швейцарского нейтралитета больше нет.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Сийярто заявил, что открыто сопротивлялся санкциям ЕС против России
31 марта, 15:57
 
