В Швейцарии поднимают тему снятия антироссийских санкций, заявил депутат

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В парламенте Швейцарии поднимают тему снятия антироссийских санкций, их инициатором выступает Швейцарская народная партия, заявил депутат от этой партии Жан-Люк Аддор.

"Швейцарская народная партия, самая крупная политическая сила в стране, неоднократно выступала против санкций в отношении Российской Федерации, поскольку мы считаем их несовместимыми со швейцарским нейтралитетом", - заявил Аддор газете " Известия ".

Отмечается, то инициатором новых дискуссий снова стала эта партия.

"Эта позиция также была публично озвучена в ходе недавних парламентских дебатов по вопросу нейтралитета", - добавил он.

В марте швейцарские депутаты отвергли инициативу Швейцарской народной партии, предложившей расширить принципы нейтралитета страны, включая запрет следовать санкциям против воюющих стран, не одобренных Совбезом ООН