ВВС Португалии начали патрулировать воздушное пространство над Эстонией

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военные ВВС Португалии во вторник начали патрулировать воздушное пространство над Эстонией с помощью истребителей F-16 в рамках миссии НАТО, сообщает телерадиокомпания ERR.
В октябре 2025 года министерство обороны Эстонии сообщало, что истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии прибыли в Эстонию для патрулирования воздушного пространства в рамках миссии НАТО в Балтийском регионе
"Во вторник, 31 марта, на авиабазе Эмари состоялась торжественная церемония по смене дежурного звена в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО. Военнослужащие ВВС Италии передали дежурство военнослужащим ВВС Португалии, чьи пилоты истребителей F-16 будут охранять воздушное пространство Эстонии", - говорится в публикации телерадиокомпании.
По данным телерадиокомпании, военные Португалии будут патрулировать воздушное пространство над Эстонией в течении четырех месяцев.
Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу. В его рамках страны-союзники оказывают поддержку трем странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство. Необходимость создания постоянной миссии обусловлена тем, что ни одна из этих стран не имеет собственных боевых самолетов, которые могли бы выполнять эти задачи.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
