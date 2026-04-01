В Киргизии самолет Су-25 выронил два учебных боеприпаса

БИШКЕК, 1 апр – РИА Новости. Самолет Су-25 с российской авиабазы в городе Канте в Киргизии во время тренировочного полета выронил два учебных боеприпаса, они упали в поле рядом с киргизским селом, сообщили журналистам в пресс-службе минобороны республики.