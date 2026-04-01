В Киргизии самолет Су-25 выронил два учебных боеприпаса

БИШКЕК, 1 апр – РИА Новости. Самолет Су-25 с российской авиабазы в городе Канте в Киргизии во время тренировочного полета выронил два учебных боеприпаса, они упали в поле рядом с киргизским селом, сообщили журналистам в пресс-службе минобороны республики.
"Министерство обороны Кыргызской Республики сообщает, что 31 марта 2026 года, примерно в 17.25 часов (14.25 мск), самолетом Су-25 российской авиабазы (город Кант) при выполнении учебно-тренировочных полетов с применением учебных авиационных средств поражения (болванок) на третьем учебном развороте произошел несанкционированный сход двух учебных боеприпасов, которые упали на пустырь. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
"Решением министра обороны Кыргызской Республики учебно-тренировочные полеты приостановлены до выяснения причин инцидента. Правоохранительными органами Кыргызской Республики проводятся следственные мероприятия, военной прокуратурой Кыргызской Республики проводится проверка по факту произошедшего инцидента", - уточнили в ведомстве.
В Казахстане потерпел крушение истребитель Су-30СМ
25 февраля, 12:04