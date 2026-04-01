Самойлова и Джиган урегулировали споры о разделе имущества

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Денис Устименко) в рамках мирового соглашения урегулировали споры о разделе имущества, сообщил РИА Новости адвокат Самойловой Олег Тонаканян.
"Сегодня мы заявим ходатайство об утверждении мирового соглашения", - сказал РИА Новости Тонаканян.
По словам адвоката, стороны договорились лично. Согласно достигнутым договоренностям, часть дома в денежном эквиваленте отходит Самойловой, две квартиры остаются у нее, еще одна квартира переходит Джигану.
Вопрос определения места жительства детей бывшие супруги в рамках данного спора не обсуждали.
Ранее адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы рэпера, заявлял о намерении Джигана добиваться раздела совместно нажитого имущества в равных долях. По словам Жорина, брачный договор был подписан исполнителем, когда тот находился в "уязвимом состоянии" и не мог в полной мере осознавать последствия.