Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 01.04.2026 (обновлено: 10:22 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/samojlova-2084197699.html
Самойлова и Джиган заключили мировое соглашение по делу о разводе
Самойлова и Джиган заключили мировое соглашение по делу о разводе
москва
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
сергей жорин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051197161_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_d10f11ed1e2074dab756b219c91daa2e.jpg
https://ria.ru/20260121/dzhigan-2069274703.html
москва
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051197161_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_767cbdbc97e97289e46c194b21a8fc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Самойлова и Джиган заключили мировое соглашение по спору о брачном договоре

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган
Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Денис Устименко) заключили мировое соглашение в рамках судебного спора о признании брачного договора недействительным, сообщил РИА Новости адвокат Самойловой Олег Тонаканян.
"Оксана и Денис заключили мировое соглашение", – сказал Тонаканян.
По его словам, ходатайство об утверждении соглашения будет заявлено в Савеловском райсуде Москвы, который 1 апреля приступит к рассмотрению по существу иска рэпера Джигана.
Ранее адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы рэпера, заявлял о намерении Джигана добиваться раздела совместно нажитого имущества в равных долях. По словам Жорина, брачный договор был подписан Устименко, когда тот находился в "уязвимом состоянии", принимал лекарства и проходил лечение, что не позволяло ему в полной мере осознавать последствия.
Тонаканян в конце февраля сообщал РИА Новости, что Самойлова не получала финансовых требований со стороны Джигана.
Самойлова подала на развод с Джиганом в 2025 году, у пары четверо детей. В ноябре суд по просьбе артиста предоставил супругам время на примирение, однако в январе представитель блогера сообщил, что примирения не произошло. Дело передано в суд вышестоящей инстанции из мирового участка, где рассматривался вопрос о расторжении брака.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала