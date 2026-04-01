Самойлова и Джиган заключили мировое соглашение по делу о разводе
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Денис Устименко) заключили мировое соглашение в рамках судебного спора о признании брачного договора недействительным,... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T10:20:00+03:00
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
сергей жорин
Москва, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Оксана Самойлова, Сергей Жорин
Самойлова и Джиган заключили мировое соглашение по спору о брачном договоре
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган (Денис Устименко) заключили мировое соглашение в рамках судебного спора о признании брачного договора недействительным, сообщил РИА Новости адвокат Самойловой Олег Тонаканян.
"Оксана и Денис заключили мировое соглашение", – сказал Тонаканян.
По его словам, ходатайство об утверждении соглашения будет заявлено в Савеловском райсуде Москвы
, который 1 апреля приступит к рассмотрению по существу иска рэпера Джигана
.
Ранее адвокат Сергей Жорин
, представляющий интересы рэпера, заявлял о намерении Джигана добиваться раздела совместно нажитого имущества в равных долях. По словам Жорина, брачный договор был подписан Устименко, когда тот находился в "уязвимом состоянии", принимал лекарства и проходил лечение, что не позволяло ему в полной мере осознавать последствия.
Тонаканян в конце февраля сообщал РИА Новости, что Самойлова
не получала финансовых требований со стороны Джигана.
Самойлова подала на развод с Джиганом в 2025 году, у пары четверо детей. В ноябре суд по просьбе артиста предоставил супругам время на примирение, однако в январе представитель блогера сообщил, что примирения не произошло. Дело передано в суд вышестоящей инстанции из мирового участка, где рассматривался вопрос о расторжении брака.