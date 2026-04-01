Рейтинг@Mail.ru
По удару ВСУ в Хорлах нет срока давности, заявил Сальдо
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 01.04.2026
По удару ВСУ в Хорлах нет срока давности, заявил Сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066071513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64c4e165551add98f1e4c6f508dbfc38.jpg
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066071513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a425dc5a1bac9603e36fb57a501baeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
По удару ВСУ в Хорлах нет срока давности, заявил Сальдо

Сальдо: по удару ВСУ в Хорлах нет срока давности, всех причастных будут искать

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Сроков давности по теракту ВСУ в новогоднюю ночь в селе Хорлы Херсонской области, где погибли 29 человек и не менее 60 пострадали, нет, всех причастных будут искать и привлекать к ответственности независимо от их местонахождения, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости заявил, что российские следователи установили причастность трех украинских командиров, в том числе экс-главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, к удару в новогоднюю ночь по ресторану в Херсонской области, им заочно предъявлены обвинения в совершении теракта.
"Те, кто планировал, обеспечивал и выполнял эту атаку, должны понимать: сроков давности у таких вещей нет. Всех установленных причастных будут искать и привлекать к ответственности, где бы они ни находились", - сказал Сальдо.
Он обратил внимание, что удар ВСУ по Хорлам - это спланированный теракт против мирных людей. По его мнению, следствие установит всю цепочку причастных: от исполнителей и операторов до тех, кто отдавал приказ.
Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала