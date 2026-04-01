По удару ВСУ в Хорлах нет срока давности, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Сроков давности по теракту ВСУ в новогоднюю ночь в селе Хорлы Херсонской области, где погибли 29 человек и не менее 60 пострадали, нет, всех причастных будут искать и привлекать к ответственности независимо от их местонахождения, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости заявил, что российские следователи установили причастность трех украинских командиров, в том числе экс-главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, к удару в новогоднюю ночь по ресторану в Херсонской области, им заочно предъявлены обвинения в совершении теракта.
В СК оценили ущерб от атаки ВСУ по Хорлам
1 апреля, 07:33
"Те, кто планировал, обеспечивал и выполнял эту атаку, должны понимать: сроков давности у таких вещей нет. Всех установленных причастных будут искать и привлекать к ответственности, где бы они ни находились", - сказал Сальдо.
Он обратил внимание, что удар ВСУ по Хорлам - это спланированный теракт против мирных людей. По его мнению, следствие установит всю цепочку причастных: от исполнителей и операторов до тех, кто отдавал приказ.
Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.
