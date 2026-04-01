Памфилова заявила о росте числа международных наблюдателей из России

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что количество представителей РФ, посещающих другие страны в качестве международных наблюдателей на выборах, увеличилось почти в два раза.

Президент РФ Владимир Путин в среду провел встречу с новыми членами Центральной избирательной комиссии.

"Почти в два раза у нас увеличилась представленность наших коллег из избирательных органов в качестве международных наблюдателей", - сказала Памфилова в ходе встречи.