15:33 01.04.2026 (обновлено: 18:42 01.04.2026)
"Разрыв с Россией". На Западе выступили с жестким обращением к ЕС
"Разрыв с Россией". На Западе выступили с жестким обращением к ЕС

Балаж Орбан: ЕС пытается отвлечь внимание граждан от последствий разрыва с РФ

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Европа всеми силами пытается отвлечь внимание своих граждан от последствий отказа от российских энергоресурсов, заявил политический директор премьер-министра страны Балаж Орбан в соцсети X.
"Насколько убедительно Европейский совет призывает людей сократить потребление энергетических ресурсов, сам же ввергнув себя в этот кризис путем идеологического разрыва с Россией? Серьезно, поможет ли работа из дома справиться с энергетическим кризисом? — поинтересовался он. — Вместо того чтобы отменить санкции против России, <…> Брюссель призывает граждан скорректировать свой образ жизни".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о кризисе
1 апреля, 14:46
По словам Балажа Орбана, это не является попыткой справиться с кризисом, а всего лишь отвлекает внимание.
Ранее издание Politico сообщило, что еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен призвал европейцев меньше ездить и летать на фоне энергетического кризиса. Отмечается, что Европа готовится к длительным перебоям в поставках энергоносителей из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку: отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказались, все равно через посредников дороже покупают и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Средние цены на газ в Европе превысили $600 впервые с января 2023 года
1 апреля, 03:44
 
В миреРоссияЕвропаБрюссельЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
