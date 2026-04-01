"Разрыв с Россией". На Западе выступили с жестким обращением к ЕС

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Европа всеми силами пытается отвлечь внимание своих граждан от последствий отказа от российских энергоресурсов, заявил политический директор премьер-министра страны Балаж Орбан в соцсети X.
"Насколько убедительно Европейский совет призывает людей сократить потребление энергетических ресурсов, сам же ввергнув себя в этот кризис путем идеологического разрыва с Россией? Серьезно, поможет ли работа из дома справиться с энергетическим кризисом? — поинтересовался он. — Вместо того чтобы отменить санкции против России, <…> Брюссель призывает граждан скорректировать свой образ жизни".
В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о кризисе
1 апреля, 14:46
По словам Балажа Орбана, это не является попыткой справиться с кризисом, а всего лишь отвлекает внимание.
Ранее издание Politico сообщило, что еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен призвал европейцев меньше ездить и летать на фоне энергетического кризиса. Отмечается, что Европа готовится к длительным перебоям в поставках энергоносителей из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку: отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказались, все равно через посредников дороже покупают и будут покупать российские уголь, нефть и газ.