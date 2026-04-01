"Плохой сигнал". Произошедшее на российской границе напугало Запад

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва может принять решительные меры против государств, которые разрешили использовать свою территорию для пролета украинских дронов, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"Ситуация может очень быстро измениться. Важно, чтобы Финляндия не закрывала все каналы связи с Москвой, особенно в вопросах безопасности!" — заключил он.

Финские власти 29 марта сообщили о падении двух дронов недалеко от Коуволы, один из них идентифицирован как украинский Ан-196. Местная полиция заявила в понедельник, что обезвредила один из БПЛА, к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас.