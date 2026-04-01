Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 01.04.2026 (обновлено: 09:50 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/rossiya-2084191924.html
"Плохой сигнал". Произошедшее на российской границе напугало Запад
Москва может принять решительные меры против государств, которые разрешили использовать свою территорию для пролета украинских дронов, заявил член финской... РИА Новости, 01.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_771bf6ba74a208f55f2cb863c70847cd.jpg
https://ria.ru/20260401/finlyandiya-2084167712.html
https://ria.ru/20260331/finlyandiya-2083983659.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_95bf184cc006c3ef3ea64653bdc3980a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Москва, Дмитрий Песков, Финляндия, Евросоюз, Хельсинки
"Плохой сигнал". Произошедшее на российской границе напугало Запад

Мема: РФ может принять меры против стран, разрешивших пролет украинских БПЛА

© AP Photo / David GoldmanФинский флаг на судне близ Нуука, Гренландия
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© AP Photo / David Goldman
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Москва может принять решительные меры против государств, которые разрешили использовать свою территорию для пролета украинских дронов, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Россия может принять ответные меры против стран, предоставляющих свое воздушное пространство для военных операций", — написал он в соцсети X, комментируя обнаружение очередного беспилотника на льду пограничного озера Пюхяярви.
Политик призвал МИД Финляндии направить Москве ноту, в которой отрицается какое-либо участие Хельсинки в подобных акциях, и отметил, что бездействие властей пошлет плохой сигнал Кремлю.
Генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен
Финский генерал нелепо оправдался после падения украинских БПЛА
1 апреля, 04:56
"Ситуация может очень быстро измениться. Важно, чтобы Финляндия не закрывала все каналы связи с Москвой, особенно в вопросах безопасности!" — заключил он.
Финские власти 29 марта сообщили о падении двух дронов недалеко от Коуволы, один из них идентифицирован как украинский Ан-196. Местная полиция заявила в понедельник, что обезвредила один из БПЛА, к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас.
Параллельно с этим все чаще совершаются атаки на Ленинградскую область.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва примет соответствующие меры, если страны ЕС действительно разрешили Киеву использовать свое воздушное пространство для атак.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен
В Финляндии призвали министра обороны уйти в отставку за пропуск дронов ВСУ
31 марта, 12:33
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала