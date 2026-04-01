Россияне все еще могут оформить Telegram Premium
Россияне все еще могут оформить Telegram Premium - РИА Новости, 01.04.2026
Россияне все еще могут оформить Telegram Premium
Россияне все еще могут оформить Telegram Premium: оплата подписки проходит без проблем, несмотря на недавнее предупреждение мессенджера о том, что это может... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T10:35:00+03:00
2026-04-01T10:35:00+03:00
2026-04-01T10:35:00+03:00
россия
россия, telegram
Россияне все еще могут оформить Telegram Premium
РИА Новости: Россияне все еще могут оплатить подписку на Telegram Premium
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россияне все еще могут оформить Telegram Premium: оплата подписки проходит без проблем, несмотря на недавнее предупреждение мессенджера о том, что это может стать технически невозможным, выяснил корреспондент РИА Новости.
Некоторые пользователи мессенджера Telegram
в России
накануне стали начали получать уведомления о "последней возможности" оплатить Premium. При этом в чате в Telegram, содержащем системные уведомления, появилось сообщение о том, что в ближайшее время оформить Telegram Premium может стать технически невозможным.
Однако в настоящее время проблем с оплатой нет: операция по покупке прошла, в результате подписка на премиальный аккаунт была оформлена.
При этом россияне, у которых уже есть продленная на два года подписка, купить дополнительную не могут.