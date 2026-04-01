Россия и Белоруссия не беспокоятся из-за угроз Запада, заявил Грызлов

МИНСК, 1 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия не беспокоятся в связи с угрозами Запада, "они сосредотачиваются", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Минске Борис Грызлов.

Отвечая на вопрос, насколько серьезное беспокойство вызывает напряженность на западных рубежах Союзного государства, Грызлов отметил, что у России и Белоруссии есть все силы и средства для ответа на агрессию.

"Поэтому мы не беспокоимся. Мы сосредотачиваемся", - сказал посол.