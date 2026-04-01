Dior зарегистрировал два товарных знака в России - РИА Новости, 01.04.2026
14:47 01.04.2026
Dior зарегистрировал два товарных знака в России
Dior зарегистрировал два товарных знака в России - РИА Новости, 01.04.2026
Dior зарегистрировал два товарных знака в России
Один из крупнейших в мире модных домов Christian Dior зарегистрировал в России два товарных знака, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T14:47:00+03:00
2026-04-01T14:47:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
christian dior
россия
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), christian dior
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Christian Dior
Dior зарегистрировал два товарных знака в России

РИА Новости: Christian Dior зарегистрировал 2 товарных знака в России

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Один из крупнейших в мире модных домов Christian Dior зарегистрировал в России два товарных знака, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки поступили в ведомство в августе 2024 года, в качестве заявителя указана компания "Кристиан Диор Кутюр". В апреле текущего года Роспатент принял решение о регистрации.
Под товарными знаками с изображением различных вариаций слова Dior компания сможет продавать в России очки, бижутерию, аксессуары, ювелирные и кожаные изделия, одежду, мебель, а также велосипеды и мотоциклы.
Бутики бренда Dior закрылись в России в 2022 году.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Apple хочет зарегистрировать новый товарный знак в России
28 марта, 01:40
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Christian Dior
 
 
