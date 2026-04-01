Рейтинг@Mail.ru
Мостовой признался, что ему поднадоели матчи сборной Карпина
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:00 01.04.2026 (обновлено: 11:13 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/rossija-2084209624.html
Мостовой признался, что ему поднадоели матчи сборной Карпина
Мостовой признался, что ему поднадоели матчи сборной Карпина - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Мостовой признался, что ему поднадоели матчи сборной Карпина
Сборная России по футболу не показывает выдающихся результатов в товарищеских матчах, потому что у игроков нет спортивного интереса, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T11:00:00+03:00
2026-04-01T11:13:00+03:00
александр мостовой
валерий карпин
футбол
мали
сборная россии по футболу
никарагуа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065157585_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_4dd4253d51d415b7768a43634169ce98.jpg
https://ria.ru/20260328/ponomarev-2083520235.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065157585_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_aa794302056f89d1289aa103c30acb45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр мостовой, валерий карпин, мали, сборная россии по футболу, никарагуа
Александр Мостовой, Валерий Карпин, Футбол, Мали, Сборная России по футболу, Никарагуа
Мостовой признался, что ему поднадоели матчи сборной Карпина

Мостовой: сборная России по футболу не показывает выдающихся результатов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Мостовой
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Мостовой. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная России по футболу не показывает выдающихся результатов в товарищеских матчах, потому что у игроков нет спортивного интереса, заявил РИА Новости бывший полузащитник национальной команды Александр Мостовой.
Во вторник сборные России и Мали сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге. В пятницу команда Валерия Карпина в Краснодаре победила сборную Никарагуа со счетом 3:1.
Товарищеские матчи
31 марта 2026 • начало в 20:00
Завершен
Россия
0 : 0
Мали
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Товарищеские игры уже прилично всем поднадоели, но тут выхода нет, приходится играть. Я читал высказывания футболистов и тренеров - у них все спокойно, все нормально. Что тут сказать? Настанет время, когда будем играть отборочные, тогда можно будет судить и о команде. Сейчас это бесполезно. Мы не показываем результатов, потому что у футболистов нет спортивного интереса. Если ты хочешь быть сильным, то и играть надо против сильных. Играют в своей песочнице. Те, кто отдали жизнь футболу, прекрасно видят уровень нашей команды", - сказал Мостовой.
"Уровень соперников оставляет желать лучшего, также как и игра. То, что я вижу на протяжении уже многих игр, - всем все равно. Обыграли одних, других, мучались с Никарагуа, которые находятся не пойми на каком месте, еле сыграли вничью со вторым составом Мали", - добавил он.
Экс-футболист считает, что "нужно скромнее относиться к товарищеским играм". "Наши ребята не знают, что такое добираться, лететь в другой конец мира, потом выходить на поле, когда в глазах туман, ноги не бегут и голова не думает. Наши собрались, к ним приехали соперники, все игры проводят дома. Люди по несколько дней до нас добираются, а мы... Сыграли и сыграли", - пояснил Мостовой.
ФутболАлександр МостовойВалерий КарпинМалиСборная России по футболуНикарагуа
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    642
  • Футбол
    2-й тайм
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Уфа
    Торпедо
    1
    0
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала