Мостовой признался, что ему поднадоели матчи сборной Карпина
Мостовой признался, что ему поднадоели матчи сборной Карпина - РИА Новости Спорт, 01.04.2026
Мостовой признался, что ему поднадоели матчи сборной Карпина
Сборная России по футболу не показывает выдающихся результатов в товарищеских матчах, потому что у игроков нет спортивного интереса, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
2026-04-01T11:00:00+03:00
2026-04-01T11:00:00+03:00
2026-04-01T11:13:00+03:00
александр мостовой, валерий карпин, мали, сборная россии по футболу, никарагуа
Александр Мостовой, Валерий Карпин, Футбол, Мали, Сборная России по футболу, Никарагуа
Мостовой признался, что ему поднадоели матчи сборной Карпина
Мостовой: сборная России по футболу не показывает выдающихся результатов
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Сборная России по футболу не показывает выдающихся результатов в товарищеских матчах, потому что у игроков нет спортивного интереса, заявил РИА Новости бывший полузащитник национальной команды Александр Мостовой.
Во вторник сборные России
и Мали
сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче, который прошел в Санкт-Петербурге
. В пятницу команда Валерия Карпина
в Краснодаре
победила сборную Никарагуа
со счетом 3:1.
Товарищеские матчи
31 марта 2026 • начало в 20:00
Завершен
«
"Товарищеские игры уже прилично всем поднадоели, но тут выхода нет, приходится играть. Я читал высказывания футболистов и тренеров - у них все спокойно, все нормально. Что тут сказать? Настанет время, когда будем играть отборочные, тогда можно будет судить и о команде. Сейчас это бесполезно. Мы не показываем результатов, потому что у футболистов нет спортивного интереса. Если ты хочешь быть сильным, то и играть надо против сильных. Играют в своей песочнице. Те, кто отдали жизнь футболу, прекрасно видят уровень нашей команды", - сказал Мостовой
.
"Уровень соперников оставляет желать лучшего, также как и игра. То, что я вижу на протяжении уже многих игр, - всем все равно. Обыграли одних, других, мучались с Никарагуа, которые находятся не пойми на каком месте, еле сыграли вничью со вторым составом Мали", - добавил он.
Экс-футболист считает, что "нужно скромнее относиться к товарищеским играм". "Наши ребята не знают, что такое добираться, лететь в другой конец мира, потом выходить на поле, когда в глазах туман, ноги не бегут и голова не думает. Наши собрались, к ним приехали соперники, все игры проводят дома. Люди по несколько дней до нас добираются, а мы... Сыграли и сыграли", - пояснил Мостовой.