В России изменились правила перевода денежных средств

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила денежных переводов — они касаются только платежей в бюджетную систему.

В обновленном приказе Минфина нет концептуальных нововведений, а лишь уточняются правила заполнения платежных поручений. Речь идет о реквизитах исключительно для таких переводов, как налоги, сборы, штрафы и платежи на казначейские счета.

На обычные операции по переводу денег между физическими лицами эти изменения не распространяются.

Индивидуальные предприниматели также должны полностью указывать имя и правовой статус, а физические лица, занимающиеся частной практикой, — еще и вид деятельности и ИНН.

В реквизите "назначение платежа" требуется давать исчерпывающую информацию о наименовании товаров, работ или услуг, номера и даты договоров, товарных документов. Там можно указать и другую информацию, но не более 210 символов.