В России изменились правила перевода денежных средств
С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила денежных переводов — они касаются только платежей в бюджетную систему. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T09:37:00+03:00
2026-04-01T11:41:00+03:00
В России с 1 апреля изменились правила перевода денежных средств
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила денежных переводов — они касаются только платежей в бюджетную систему.
В обновленном приказе Минфина
нет концептуальных нововведений, а лишь уточняются правила заполнения платежных поручений. Речь идет о реквизитах исключительно для таких переводов, как налоги, сборы, штрафы и платежи на казначейские счета.
На обычные операции по переводу денег между физическими лицами эти изменения не распространяются.
Как рассказала РИА Новости магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили
, теперь в реквизитах плательщика нужно указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков, а физическим лицам — полностью фамилию, имя и отчество.
Индивидуальные предприниматели также должны полностью указывать имя и правовой статус, а физические лица, занимающиеся частной практикой, — еще и вид деятельности и ИНН.
В реквизите "назначение платежа" требуется давать исчерпывающую информацию о наименовании товаров, работ или услуг, номера и даты договоров, товарных документов. Там можно указать и другую информацию, но не более 210 символов.
Появился и новый реквизит — "фактический плательщик". Его следует заполнять, если деньги переводит представитель налогоплательщика, например, бухгалтер по доверенности. В таком случае нужно указать данные плательщика, его ИНН, или код причины постановки на учет, или полное имя физлица.