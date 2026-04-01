Роскомнадзор за последний месяц не заблокировал ни одного VPN

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роскомнадзор с 2021 года по 30 марта 2026 года заблокировал 469 VPN-сервисов в России, однако за последний месяц - ни одного, следует из данных ведомства, которые есть в распоряжении РИА Новости.